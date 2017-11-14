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13:07 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Экологические объекты Дона благодаря прокуратуре останутся природными памятниками

Роща «Дубки» в Таганроге и еще семь уникальных экологических объектов Дона не потеряют статус природных памятников. Такое решение вынес Ростовский областной суд.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Упразднить памятники природы решило правительство региона. В мае вышло новое постановление «Об охраняемых ландшафтных объектах», которое лишало этого статуса восемь экологических мест. С требованием изменить положение выступила донская прокуратура.

Теперь правительство должно вернуть природным объектам статус памятников.

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