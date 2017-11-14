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13:18 (мск), источник: Югополис

Специалисты по медицине появятся в ближайшее время во всех школах России

Специалист по школьной медицине с высшим образованием в ближайшее время появится во всех учебных заведениях России. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на Всероссийском сетевом форуме с международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства».

«Сегодня у нас на базе наших вузов создаются бакалавры — это медсестры с высшим образованием, которым проводят специальное обучение и вводится номенклатура “специалист по школьной медицине”. Мы решили и вопрос с финансированием. Теперь в каждой школе будет такой специалист. Заработная плата будет выплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования», — сказала она.

Яковлева также сообщила, что Минздрав направил свои предложения по обучению педагогов навыкам оказания первой помощи в школах в Минобрнауки. «Нужно ли учителя обязать учиться этим навыкам оказания первой медицинской помощи или это будет по желанию учителя, пока решается», — добавила она.

По данным ТАСС, также уже подготовлены учебники для детей по обучению ведения здорового образа жизни, профилактике суицидов и предотвращению психопатических проявлений, добавила замминистра.

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