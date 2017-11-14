В США впервые одобрили таблетку с микрочипом

В данном случае чип встроен в уже существующий препарат Abilify производства японской компании Otsuka, который применяется для лечения психозов. При глотании таблетки чип будет посылать информацию на мобильное устройство пациента и автоматически пересылать ее лечащему врачу, тем самым позволяя избежать ситуации, когда пациенты не соблюдают предписанный режим приема лекарства.

Несоблюдение предписаний врачей является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, особенно при лечении хронических заболеваний. С одной стороны, это ведет к снижению прибыли фармкомпаний, а с другой — влечет за собой рост затрат пациентов на лечение вследствие ухудшения их состояния.