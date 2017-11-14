Главный Дед Мороз подарил Chеvrolet Niva отцу-одиночке

Источник: VN.ru

Отводить мальчишек приходится папе самому. Недавно автомобиль главы семьи сломался, и старшие мальчики написали письмо главному Деду Морозу России, рассказав о ситуации. И вот сегодня, 14 ноября, волшебный старик приехал в Новосибирск специально, чтобы исполнить желание мальчишек из села Заречье.

Сначала ничего не подозревающий Владимир с сыновьями поиграли в пейнтбол и от души повозились в снегу, а после семью привезли в один из автосалонов города с завязанными глазами. Новогоднее поздравление, состоявшееся на полтора месяца раньше, удалось: из черной Chеvrolet Niva вышел Дед Мороз. Каково же было удивление ребят, когда они увидели нового четырехколесного члена семьи. «Здравствуйте, здравствуйте, и тебе привет, мой юный друг, — Дед Мороз лично пожал руку каждому и наклонился к маленькому Арсению. — Папа любит играть в машинки, а вы любите машинки? У меня для вас есть еще подарки. Каждому!».

Дед Мороз не оставил детей без сюрпризов, по долгу работы не положено: Юре достался конструктор, а Саша и Арсений получили машинки на радиоуправлении и сладкие подарки. Затем глава семьи сел за руль, Юра тут же запрыгнул на заднее сидение, а старший и заботливый Саша сначала помог забраться младшему брату, а затем сам уселся рядом с отцом. Сотрудники автосалона рассказали, что такой автомобиль стоит 550 тысяч рублей.

«Вообще не ожидали, абсолютно, — смущенно говорит отец семейства. — Новая машина — еще бы я был не рад! Больше даже загадывать ничего не стану! Неловко немного, я вообще привык справляться сам».

Дети были в восторге, но в отличие от отца не стеснялись выражать эмоции — с визгами и улыбками до ушей мальчики по очереди покрутили руль, заглянули в багажник и поскакали на заднем сидении. «Это так неожиданно, сюрприз! Именно такую и хотели, чтобы все вмещались. И бабушка, и кошка с котятами. И друзей еще возьмем, — кричат наперебой Юра, Саша и Арсений. — Теперь поедем всей семьей летом в поход на машине».