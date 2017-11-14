Число заболевших пневмонией южноуральцев продолжает расти

Между тем, число заболевших ОРВИ за неделю снизилось. Специалисты связывают это с осенними каникулами у школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области оценивается как не эпидемическая. За неделю зарегистрировано 18 тысяч 418 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 12,5%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15%. Случаев гриппа не зарегистрировано.