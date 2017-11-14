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13:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Число заболевших пневмонией южноуральцев продолжает расти

В Челябинской области на этой неделе продолжает расти число заболевших пневмонией. За неделю заболело 444 человека, что выше уровня прошлой недели на 6%. В Челябинске зарегистрирован 191 случай. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 3%.

Между тем, число заболевших ОРВИ за неделю снизилось. Специалисты связывают это с осенними каникулами у школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области оценивается как не эпидемическая. За неделю зарегистрировано 18 тысяч 418 случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 12,5%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 8619 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидемического порога на 23%.

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