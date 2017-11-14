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13:14 (мск), источник: РИА Крым

Главный архитектор появится в Крыму в ближайшие три недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Главный архитектор Республики Крым будет назначен в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Конкурс объявлен, кандидаты есть. На мой взгляд, люди вменяемые. Есть шанс, что Крым будет с архитектором в течение ближайших 20 дней», — сказал он.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 11 июля глава Крыма Сергей Аксенов освободил от должности главного архитектора Республики Анну Цареву, которая приехала из Москвы и занимала этот пост с марта 2017 года. Ее увольнение Аксенов пояснил кабинетным стилем руководства и низкой скоростью работы.

То, что вакансия главного архитектора остается свободной более четырех месяцев, Аксенов объяснил «отсутствием кадров и недостаточной системой мотивации».

В начале сентября был объявлен конкурс на замещение должности главного архитектора РК.

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