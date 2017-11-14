Главный Дед Мороз приедет в Петербург 23 декабря

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 23 декабря. Сначала он навестит маленьких пациентов детских больниц и хосписа. А оттуда отправится на Пионерскую площадь, где 23 декабря по 7 января раскинется Рождественская ярмарка.

Побывает главный зимний волшебник и на Дворцовой площади, где 23 декабря планируются народные гуляния и «массовый забег Дедов Морозов». Говорят, глава резиденции из Великого Устюга прибудет на Дворцовую на сказочном паровозе. А сопровождать его будет не менее сказочная свита. Встречать Деда Мороза будут концертом и безудержным новогодним весельем.

А 31 декабря новогодние гуляния начнутся на Дворцовой в 23:00. На сцене в виде ледяного замка будут выступать артисты, состоится танцевальная и музыкальная битвы, все пришедшие смогут спеть в караоке с отечественными звездами.