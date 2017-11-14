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17:17 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде завершается расселение жильцов дома, разрушенного из-за взрыва

Расселение жильцов обрушившегося дома № 60, стоявшего ранее на проспекте Университетском в Волгограде, выходит на финишную прямую.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 44 семьи купили к настоящему моменту 47 жилых помещений на общую сумму около 90 миллионов рублей. 14 ноября глава региона Андрей Бочаров осмотрел квартиры, некоторых новоселов. В обладмине также рассказали, что, к примеру, супруги Макаренко взамен утраченного из-за взрыва жилья получили трехкомнатную квартиру с отделкой в новостройке в ЖК «Долина». В старом доме семья занимала однокомнатную квартиру. Летом у супругов родился ребенок.

Добавим, что еще три семьи уже подобрали себе жилье и оформляют документы для заключения договора купли-продажи. «В Новый год все пострадавшие будут с жильем», — заверили в областной администрации.

Напомним, 16 мая 2017 года в доме № 60 по проспекту Университетский произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Погибло четыре человека, 11 пострадало. Причиной происшествия стала халатность при подключении коммуникаций, по данному факту возбуждено уголовное дело. Отметим, что властями было приянто решение снести дом и переселить людей. К настоящему моменту демонтаж здания уже закончился. На месте дома в скором времени появится сквер.

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