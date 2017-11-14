В Волгограде завершается расселение жильцов дома, разрушенного из-за взрыва
Расселение жильцов обрушившегося дома № 60, стоявшего ранее на проспекте Университетском в Волгограде, выходит на финишную прямую.
Расселение жильцов обрушившегося дома № 60, стоявшего ранее на проспекте Университетском в Волгограде, выходит на финишную прямую.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 44 семьи купили к настоящему моменту 47 жилых помещений на общую сумму около 90 миллионов рублей. 14 ноября глава региона Андрей Бочаров осмотрел квартиры, некоторых новоселов. В обладмине также рассказали, что, к примеру, супруги Макаренко взамен утраченного
Добавим, что еще три семьи уже подобрали себе жилье и оформляют документы для заключения договора
Напомним, 16 мая 2017 года в доме № 60 по проспекту Университетский произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Погибло четыре человека, 11 пострадало. Причиной происшествия стала халатность при подключении коммуникаций, по данному факту возбуждено уголовное дело. Отметим, что властями было приянто решение снести дом и переселить людей. К настоящему моменту демонтаж здания уже закончился. На месте дома в скором времени появится сквер.