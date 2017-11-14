В Волгограде завершается расселение жильцов дома, разрушенного из-за взрыва

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, 44 семьи купили к настоящему моменту 47 жилых помещений на общую сумму около 90 миллионов рублей. 14 ноября глава региона Андрей Бочаров осмотрел квартиры, некоторых новоселов. В обладмине также рассказали, что, к примеру, супруги Макаренко взамен утраченного из-за взрыва жилья получили трехкомнатную квартиру с отделкой в новостройке в ЖК «Долина». В старом доме семья занимала однокомнатную квартиру. Летом у супругов родился ребенок.

Добавим, что еще три семьи уже подобрали себе жилье и оформляют документы для заключения договора купли-продажи. «В Новый год все пострадавшие будут с жильем», — заверили в областной администрации.