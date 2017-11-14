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13:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сеть детских технопарков «Кванториум» появится в Иркутской области

Сеть детских технопарков «Кванториум», включающая в себя различные образовательные направления, появится в Иркутской области. Приангарье получит в 2018 году субсидию из федерального бюджета на создание объектов.

Такое решение было принято на заседании комиссии министерства образования и науки РФ. Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте федерального ведомства. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Как уточнила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, концепцией создания и функционирования сети детских технопарков в Приангарье, направленной на конкурсный обор в Минобрнауки РФ, предусмотрено открытие в регионе и объединение в одну сеть детского технопарка «Кванториум Байкал» на базе Областного центра развития дополнительного образования детей и детского технопарка «Кванториум РЖД» на базе детской железной дороги — структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

«Детский технопарк “Кванториум Байкал” включает в себя такие образовательные направления, как IT-квантум, Геоквантум, Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум. В составе “Кванториум РЖД” — Промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной реальности (VR/AR), IT-квантум с элементам геоквантума, Хайтек-РЖД-кван», — отметили в пресс-службе.

Выбор направлений деятельности детских технопарков соответствует приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации и обусловлен потребностями экономики Иркутской области.

«Заявка региона успешно прошла конкурсный отбор на федеральном уровне. Средства субсидии будут направлены на приобретение средств обучения и современного высокотехнологичного образовательного оборудования. Кроме того, победа в конкурсном отборе позволит нам дважды в год направлять преподавателей детских технопарков на бесплатное обучение в Сколково, — отметила Валентина Перегудова.

Министр напомнила, что в 2017 году из бюджета Иркутской области на подготовительные мероприятия по созданию сети детских технопарков выделено 90 млн рублей. На эти средства приобретено здание для размещения «Кванториум Байкал», будет закуплена часть оборудования для Геоквантума и IT-квантума. Объем субсидии из федерального бюджета на 2018 год планируется определить до конца текущего года.

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