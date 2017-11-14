Сеть детских технопарков «Кванториум» появится в Иркутской области

Такое решение было принято на заседании комиссии министерства образования и науки РФ. Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте федерального ведомства. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Как уточнила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, концепцией создания и функционирования сети детских технопарков в Приангарье, направленной на конкурсный обор в Минобрнауки РФ, предусмотрено открытие в регионе и объединение в одну сеть детского технопарка «Кванториум Байкал» на базе Областного центра развития дополнительного образования детей и детского технопарка «Кванториум РЖД» на базе детской железной дороги — структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

«Детский технопарк “Кванториум Байкал” включает в себя такие образовательные направления, как IT-квантум, Геоквантум, Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум. В составе “Кванториум РЖД” — Промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной реальности (VR/AR), IT-квантум с элементам геоквантума, Хайтек-РЖД-кван», — отметили в пресс-службе.

Выбор направлений деятельности детских технопарков соответствует приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации и обусловлен потребностями экономики Иркутской области.

«Заявка региона успешно прошла конкурсный отбор на федеральном уровне. Средства субсидии будут направлены на приобретение средств обучения и современного высокотехнологичного образовательного оборудования. Кроме того, победа в конкурсном отборе позволит нам дважды в год направлять преподавателей детских технопарков на бесплатное обучение в Сколково, — отметила Валентина Перегудова.