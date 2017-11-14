В Светлогорске прошла десятая смена «Лагеря активов»
Каждый год самые активные старшеклассники района собираются вместе для того, что бы научить младших ребят не только создавать собственные проекты, но и простому живому общению.
Каждый год самые активные старшеклассники района собираются вместе для того, что бы научить младших ребят не только создавать собственные проекты, но и простому живому общению.
В этом зале — 60 самых активных старшеклассников Светлогорского района. На одни сутки они станут большой семьёй. Многие из них уже не первый год принимают участие в жизни города. В «Лагере активов» их научат в первую очередь общаться друг с другом и работать в команде.
Владимир Бондаренко, глава Светлогорского района:
— Сейчас, когда дети все в виртуале, это возможность вырвать их
В «Лагере активов» ребята не только находят новых друзей, но и учатся писать социальные проекты, составлять сценки и сценарии. Всё это через простые на первый взгляд игры.
Тимур Азимов, директор «Лагеря актива»:
— Через социальные проекты, когда дети их предлагают, мы понимаем, какая проблема стоит перед детьми, молодёжью нашего района, Калининградской области. И через их предложения мы понимаем, что их волнует в данный момент. Этот актив будет сосредоточен на проблематику детей и в то же время помощь им в отдыхе физически и умственно.
Негласный слоган лагеря активов — Дети для детей. Ведь здесь в роли преподавателей выступают такие же школьники. Например, Олегу Малахову всего 16 лет. Молодой человек считает, что его возраст только помогает в общении с ребятами.
Олег Малахов, заместитель начальника «Лагеря актива»:
— Тем, что я примерно одного возраста с ними, мне намного проще становится с ними работать, с молодёжью. Они воспринимают меня, как человека выше, того который будет их обучать. Но при этом не ставят меня слишком высоко. То есть я нахожусь на одну ступеньку выше, но при этом на одном уровне с ними. И это делает обучение намного проще.
Этот год стал для лагеря юбилейным. Уже в десятый раз самые активные ребята района собираются вместе. И впервые в стенах лагеря «Паруса надежды».