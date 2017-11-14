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13:12 (мск), источник: Вести - Калининград

В школе Багратионовска открылась секция спортивной борьбы

В рамках национальной программы развития борьбы «Борись и побеждай!» открыт отремонтированный спортивный зал в школе Багратионовска. Теперь на этом ковре будут проводиться уроки физкультуры, и работать спортивная секция.

Средства на ремонт были выделены компанией «К-Поташ Сервис».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также, когда-то отрабатывали показательные броски, присутствующие на открытии многократный олимпийский чемпион Артур Таймазов, призеры чемпионатов Мира и Европы, легенды Калининградской борцовской школы Андрей Шумилин и Алексей Шемаров. С появлением нового зала у ребят из Багратионовска и его окрестностей, есть все шансы также взойти на спортивный Олимп.

Григорий Михайлов, тренер:

— Помогли и сделали такой зал замечательный, только счастье заниматься в таком зале и достигать успехов!

В спортивном зале отремонтировали внутренние помещения, установили новую сантехнику и двери, приобрели борцовский ковер. Средства были выделены в рамках социальной программы компании «К-Поташ Сервис».

Максим Азов, глава Багратионовского городского округа:

— Вот вы видите вот этот зал да все ремонты, которые были здесь сделаны. Это все было сделано при непосредственном финансировании компании. И на сегодняшний день для нас это серьезное подспорье. Мы рассчитываем в дальнейшем работу по социальным объектам усиливать.

Теперь на этом ковре будут проводиться уроки физкультуры Багратионовской школы, и работать спортивная секция. Одновременно в зале могут заниматься до 50 человек.

Александр Торба, заместитель председателя правительства Калининградской области:

— Это для Багратионовских мальчишек и девчонок потенциал будущий, чтобы стать чемпионами, но и не только чемпионами, чтобы стать здоровыми и сильными терпеливыми и настойчивыми. Очень много спорт даёт!

Евгений Абарюс, президент областной федерации спортивной борьбы:

— Результат мы увидим тогда, когда в этой школе, через два, три месяца. Мы увидим количество детей, которые занимаются в этом зале и, наверное, очередной будет показатель, это сдача нормативов ГТО.

Сейчас на занятия спортивной борьбой в новом зале в Багратионовске выстроилась целая очередь из местных ребят. Возможно, в дальнейшем они повторят судьбу тех, у кого сегодня берут автографы. Администрация городского округа и компания «К-Поташ Сервис» в дальнейшем продолжат реализовывать различные социальные проекты.

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