КВНщики спели песню про молдавского депутата
Накануне финала региональной лиги КВН Молдова начал набирать популярность видеоролик, где команда из Тирасполя посвятила свой музыкальный номер молдавскому депутату.
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Накануне финала региональной лиги КВН Молдова начал набирать популярность видеоролик, где команда из Тирасполя посвятила свой музыкальный номер молдавскому депутату.
Номер помог команде выйти в финал Региональной лиги Молдова международного союза КВН, который пройдет 10 декабря в Кишиневе.
В песне квнщики рассказали о всех прелестях депутатского мандата.
За песню наши ребята получили максимальный балл и сорвали аплодисменты всего зала.