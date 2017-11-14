Замерзнет ли Земля из-за исчезающих пятен на Солнце

Источник: NASA

Недавно астрофизики зафиксировали редкое явление: на обращенной к Земле стороне Солнца не оказалось ни одного пятна. По предположениям ученых, пятна отсутствуют и на другой стороне звезды.

Вместе с редакцией научно-популярного портала «Чердак» разобрались, насколько часто Солнце «лишается» пятен, и как циклы солнечной активности сказываются на земном климате.

Куда делись пятна на Солнце?

Солнечным пятном называют относительно холодную область в фотосфере Солнца, которая из-за этого выглядит как темное пятно. Относительно холодную — потому что температура пятна составляет «всего» около 4500 кельвинов (4226,9 °C) против 5800 кельвинов у остальной фотосферы.

Пятна обычно «живут» от нескольких дней до нескольких месяцев, их количество — важный показатель солнечной активности: где пятна, там и вспышки на Солнце и выбросы вещества, которые определяют космическую погоду на Земле.

Сейчас на повернутой к нам стороне Солнца нет ни одного пятна, и, судя по всему, их нет и на другой стороне, которую ученые видели две недели назад (когда она была обращена к Земле). Это редкое, но совсем не сверхъестественное событие: по данным центра прогнозирования космической погоды США, в 2017 году дней без единого солнечного пятна было 81, в 2016 — 32 дня, а, например, в 2009 году их было 260 — больше, чем рабочих дней.

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Почему это случилось именно сейчас?

Наблюдая за Солнцем, ученые установили, что наша звезда «живет» 11-летними циклами. Магнитное поле Солнца поочередно то усиливается, то ослабевает, каждые 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно посередине между такими пиками — наоборот, снижается до минимума. Сейчас заканчивается 24-й цикл наблюдений, и, судя по всему, мы вплотную подошли как раз к такому минимуму, который ученые ожидают в 2018 — 2019 годах.

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По словам ученых лаборатории рентгеновской астрофизики Солнца ФИАНа, в следующие два-три месяца мы еще можем увидеть редкие всплески активности Солнца — отдельные пятна и даже слабые вспышки. А уже после Нового года звезда может успокоиться окончательно.

И что теперь будет?

Скорее всего, ничего особенного. Обычно солнечный минимум длится около года, и в это время Солнце очень спокойно — это значит, что и на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. Пока ученые не могут точно сказать, сколько продлится предстоящий минимум, так как мы слишком мало знаем о поведении нашей звезды.

При этом каждый солнечный минимум вызывает традиционные опасения о возможном глобальном похолодании.

Всё дело в том, что на стыке XVII и XVIII веков, когда пятен на Солнце не было почти 50 лет (это событие ученые называют минимумом Маундера), на Земле случился так называемый малый ледниковый период, когда глобальная средняя температура понизилась на 1−2°C. Одной из его возможных причин как раз и считается сбой активности Солнца.

Источник: NASA

Похолодания боялись и в прошлый, 23-й цикл солнечной активности, который стал рекордно спокойным: общее число дней без пятен за весь цикл тогда составило 706 дней. Российские астрономы подчеркивают: последние 200 лет ничего похожего на минимум Маундера не было, и пока Солнце ведет себя вполне ожидаемо. А вот что будет потом, покажут дальнейшие исследования.