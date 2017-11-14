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16:23 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчан позвали обсудить концепции благоустройства центра Ростова

В пятницу, 17 ноября, с 16 до 19 часов, а также в субботу, 18 ноября, с 11 до 14 часов в «Креативном кластере С52» на ул. Суворова, 52а пройдет презентация и обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств центра Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Во встречах примут участие представители Правительства Ростовской области, регионального министерства ЖХК, мэрии, архитектурного бюро «Проект», КБ Стрелка.

В рамках федеральной Программы формирования комфортной городской среды до 2022 г. планируется обустроить улицу Большую Садовую по всей длине, Театральную площадь, парк им. М. Горького, парк 1 мая, парк им. Вити Черевичкина, а также Покровский сквер. На встречу приглашаются все активные граждане, они смогут принять участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий. Задачей встречи значится получение предложений от жителей для того, чтобы можно было внести изменения в проекты на этапе разработки проектно-сметной документации.

Отметим, что дизайн-проекты будут представлены на данной площадке уже 15 ноября.

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