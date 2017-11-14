Ростовчан позвали обсудить концепции благоустройства центра Ростова

В рамках федеральной Программы формирования комфортной городской среды до 2022 г. планируется обустроить улицу Большую Садовую по всей длине, Театральную площадь, парк им. М. Горького, парк 1 мая, парк им. Вити Черевичкина, а также Покровский сквер. На встречу приглашаются все активные граждане, они смогут принять участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий. Задачей встречи значится получение предложений от жителей для того, чтобы можно было внести изменения в проекты на этапе разработки проектно-сметной документации.