В Крыму резко похолодает

«Тепло закончится сегодня вечером. Ночью наш полуостров посетит холодный фронт. Температура воздуха значительно понизится: на 5−8 градусов. И если сегодня — +20…+22, то завтра будет всего +8…+13 и неприятный северный ветер», — уточнила она.

Любецкая отметила, что тепло, которое в последние дни установилось на полуострове, не является аномальным для этого времени года. «Мы находимся на юге европейской территории России, поэтому воздушные массы, поступая со Средиземного моря, не успевают остыть и приходят очень теплыми. Это явление нельзя считать аномальным, такие процессы у нас происходят очень часто и осенью, и зимой, и летом», — сказала она.