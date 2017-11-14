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13:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские экологи проведут акцию по сбору батареек 15 ноября

Сдать элементы питания можно Центру экополитики.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский центр экологической политики проведет акцию по сбору батареек в среду, 15 ноября. Центр также примет аккумуляторы от мобильных телефонов. Все желающие смогут сдать отработанные батарейки с 9 до 17 часов по адресу: площадь Ленина, 8, офис 417.

Все собранные на акции элементы питания отправят в Челябинск на единственный в России завод по переработке батареек.

— Переработка батареек уменьшает негативное воздействие на окружающую среду, снижая выбросы тяжелых металлов — кадмия, свинца и ртути. Кроме того, переработка помогает получить ценные соли металлов, графита и железа без использования нового природного сырья, — пояснили организаторы акции в соцсети.

Мероприятие приурочили к Всемирному дню рециклинга или вторичной переработки, который отмечается ежегодно 15 ноября.

Постоянных пунктов приема отработанных батареек в Воронеже нет уже несколько лет. Экоактивисты нерегулярно проводят в городе акции по сбору элементов питания.

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