Воронежские экологи проведут акцию по сбору батареек 15 ноября
Сдать элементы питания можно Центру экополитики.
Сдать элементы питания можно Центру экополитики.
Воронежский центр экологической политики проведет акцию по сбору батареек в среду, 15 ноября. Центр также примет аккумуляторы от мобильных телефонов. Все желающие смогут сдать отработанные батарейки с 9 до 17 часов по адресу: площадь Ленина, 8, офис 417.
Все собранные на акции элементы питания отправят в Челябинск на единственный в России завод по переработке батареек.
— Переработка батареек уменьшает негативное воздействие на окружающую среду, снижая выбросы тяжелых металлов — кадмия, свинца и ртути. Кроме того, переработка помогает получить ценные соли металлов, графита и железа без использования нового природного сырья, — пояснили организаторы акции в соцсети.
Мероприятие приурочили к Всемирному дню рециклинга или вторичной переработки, который отмечается ежегодно 15 ноября.
Постоянных пунктов приема отработанных батареек в Воронеже нет уже несколько лет. Экоактивисты нерегулярно проводят в городе акции по сбору элементов питания.