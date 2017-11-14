В Ташкенте ликвидирована несанкционированная свалка

Источник: Kommersant.uz

Следует отметить, Инспекция провела работу в ответ на обращение пользователя Натали Хусановой в группе Потребитель.уз в социальной сети Facebook.

В своей публикации она отмечала, что к проблеме образовавшейся огромной свалки «не проявили интерес ни районный хокимият, ни даже портал».

«Огромная куча мусора из листьев, веток, строительных и бытовых отходов вплотную примыкает к трансформаторным будкам. Страшно представить, что может произойти, если случайный прохожий кинет окурок в эту кучу. Видимо, внимание ТСЖ к этой куче мусора, находящейся в самом центре авиагородка, может привлечь только крупная авария», — говорилось в публикации.