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14:45 (мск), источник: Kommersant.uz

В Ташкенте ликвидирована несанкционированная свалка

Инспекция по контролю за образованием, сбором, хранением, транспортировкой, утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды вывезла около 17 тонн отходов из махалли «Фидойилар» в 22-м Военном городке.

Источник: Kommersant.uz

Следует отметить, Инспекция провела работу в ответ на обращение пользователя Натали Хусановой в группе Потребитель.уз в социальной сети Facebook.

В своей публикации она отмечала, что к проблеме образовавшейся огромной свалки «не проявили интерес ни районный хокимият, ни даже портал».

«Огромная куча мусора из листьев, веток, строительных и бытовых отходов вплотную примыкает к трансформаторным будкам. Страшно представить, что может произойти, если случайный прохожий кинет окурок в эту кучу. Видимо, внимание ТСЖ к этой куче мусора, находящейся в самом центре авиагородка, может привлечь только крупная авария», — говорилось в публикации.

Напомним, это не первый случай, когда Госкомэкологии реагирует на публикации пользователей в соцсетях. В середине сентября несанкционированная свалка была устранена в дальнем конце Чарвакского водохранилища.

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