Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Жена помирилась с Аршавиным: Не каждый решится признать ошибки
Агутин показал естественную красоту Анжелики Варум
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
17:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Начинать учить детей математике надо еще до школы

Американские ученые выяснили, что обучение малышей счету способствует успехам в изучении языков.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты из Университета Пердью (США, штат Индиана) опубликовали результаты своего исследования о том, как связано раннее обучение математике и дальнейшие успехи детей. Ученые показали, что дети, с которыми занимались математикой еще до школы, в дальнейшем не только лучше считают, но и более грамотны.

Всего в исследовании приняли участие 116 американских детей от 3 до 5 лет. Исследователи опросили их родителей, как часто те занимаются с ними счетом и письмом, и протестировали самих ребят на грамотность и умение считать.

— Оказалось, что занятия математикой в раннем возрасте достаточно сильно связаны с дальнейшими успехами детей по математике и их языковыми способностями, — рассказывают авторы исследования Эми Наполи и Дэвид Пёрпьюра. — Поэтому важно поощрять интерес дошкольников к точным наукам. А вот занятия языком — например, совместное чтение книг и изучение алфавита — не влияют ни на математические способности, ни на грамотность.

В целом, исследователи отмечают, что для успеваемости ребенка важны множество факторов. Это не только характеристики школы, где он учится, и педагогов, но и среда, в которой ребенок растет и воспитывается. Поэтому руодителям необходимо уделять достаточно внимания занятиям с детьми и поддерживать их интересы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Медведев поделился впечатлениями от общения с Трампом
Санкции США ударят по всем магистралям «Газпрома»
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
Атака сборной России. Что не так Рассказываем о вариантах решения проблем с изобретательностью в нападении, с которыми столкнулась команда Станислава Черчесова
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь