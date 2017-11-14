Начинать учить детей математике надо еще до школы

Источник: Комсомольская правда

Специалисты из Университета Пердью (США, штат Индиана) опубликовали результаты своего исследования о том, как связано раннее обучение математике и дальнейшие успехи детей. Ученые показали, что дети, с которыми занимались математикой еще до школы, в дальнейшем не только лучше считают, но и более грамотны.

Всего в исследовании приняли участие 116 американских детей от 3 до 5 лет. Исследователи опросили их родителей, как часто те занимаются с ними счетом и письмом, и протестировали самих ребят на грамотность и умение считать.

— Оказалось, что занятия математикой в раннем возрасте достаточно сильно связаны с дальнейшими успехами детей по математике и их языковыми способностями, — рассказывают авторы исследования Эми Наполи и Дэвид Пёрпьюра. — Поэтому важно поощрять интерес дошкольников к точным наукам. А вот занятия языком — например, совместное чтение книг и изучение алфавита — не влияют ни на математические способности, ни на грамотность.