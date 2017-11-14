Ученые Крыма предложили новые способы напоить полуостров

Источник: РИА "Новости"

Десять лет назад на стыке уже известных знаний о способах очистки, опреснения воды и последних достижений электроники возникло новое научное направление — акватроника, успешно развивающееся в Израиле, ЮАР, Бразилии и других странах. В Крыму также создали первую в России лабораторию акватроники и намерены начать подготовку специалистов этой дисциплины.

Мы постарались смоделировать физически и электронным образом системы водоснабжения и водоотведения. Датчики позволяют точно вычислить, сколько энергии мы тратим на перекачку одного кубометра воды, сколько на каждый этап ее производства — от водозабора до подачи потребителю и затем канализования и очистки. Таким образом, можно анализировать различные варианты работы системы. профессор Николаенко

Электроника позволяет контролировать и физико-химические процессы в жидкой среде. С ее помощью можно эффективно регулировать насыщение воды кислородом, хлором и другими элементами. Внедрение последних достижений науки в практику сэкономит тысячи кубометров дефицитной влаги в регионе. В селе Каменка Первомайского района начался монтаж первой опреснительной станции, которая будет осуществлять водоподготовку питьевой воды до стандартов ГОСТа. Поселок питается из подземных горизонтов, уровень содержания солей в которых стал заметно повышаться. Эта проблема актуальна для всего Северного Крыма. В этой связи ученые НИИ сельского хозяйства республики выясняют, какой будет себестоимость опресненной воды и где возможно широкое внедрение таких технологий.

Расчеты показывают, что обслуживание установки производительностью 35 кубометров воды в сутки будет обходиться примерно в 32 тысячи рублей в месяц. Стоимость такой воды составит около 30 рублей за кубометр. Установка производительностью 450 кубометров в сутки, способная обеспечить влагой небольшой поселок, будет стоить в обслуживании примерно 280 тысяч рублей. Себестоимость воды будет около 20 рублей за кубометр, что сопоставимо с сегодняшним тарифом для населения. Однако эти расчеты не включают первоначальные затраты на саму установку, указывают ученые. Кроме того, наиболее эффективные ныне методы опреснения одновременно и самые энергоемкие.

Недостатком метода обратного осмоса, а также электродиализа воды является высокое потребление энергии. При увеличении солесодержания и энергопотребление будет расти. Для удаления одного килограмма соли из воды нужно около двух киловатт электроэнергии. младший научный сотрудник отдела водоснабжения и альтернативного водообеспечения НИИ сельского хозяйства Крыма Николай Иванютин

Ученые не рекомендуют использовать установки обратного осмоса в небольших населенных пунктах степного Крыма, где нет канализации, так как в процессе очистки возникнет проблема утилизации солевого раствора. Зато этот метод вполне подходит в приморских поселках. Там отработанный после извлечения пресной воды солевой раствор можно сбрасывать обратно в море без ущерба для экологии. Опреснение также возможно с помощью гелиомодулей, позволяющих получить с одного квадратного метра 10 — 12 литров воды в сутки, но для сельского хозяйства такой метод слишком дорог.

— Если этими установками занять один гектар, то можно будет получать приблизительно 100 кубометров воды в сутки. При норме потребления около 150 литров в сутки на человека, можно обеспечить 600 — 700 человек в сутки, — говорит Николай Иванютин. — Если сравнить эти установки с солнечными станциями Крыма, занимающими 200 гектаров, то с этой площади можно обеспечить водой до 100 тысяч человек. Однако пока применение этого метода может быть рентабельным только в теплицах закрытого грунта. Поскольку полученная вода дорогая, то поливать ею растения открытого грунта все равно, что поливать землю деньгами.

Параллельно ученые НИИ сельского хозяйства Крыма выясняют, можно ли использовать очищенные сточные воды крупных городов и поселков полуострова для орошения сельхозкультур и не приведет ли это к дополнительному засолению почв. Экспериментировать с использованием стоков в Крыму начали еще в 90-е годы прошлого века, и первые опыты показали неплохой результат.

— Тогда исследования в этом направлении проводились на землях колхоза «Родина», совхозов «Заря» и «Гвардейский». Опыты показали, что при использовании сточных вод симферопольских канализационных очистных сооружений (КОС) было отмечено уменьшение содержания токсических солей, в частности хлоридов, в почве, — рассказала научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма Наталья Волкова.

Спустя два десятилетия ученые вернулись к этим исследования и убедились, что качество очистки сточных вод не ухудшилось. Два года наблюдений показали, что обработанные стоки вполне пригодны для полива. Восемь из девяти контрольных замеров на протяжении последних двух лет подтвердили, что вода на выходе имеет I и II класс качества и ее можно использовать для орошения технических культур.

— Очищенные сточные воды симферопольских КОС можно рассматривать как перспективный альтернативный источник воды для полива земель Симферопольского и Красногвардейского районов, — говорит Наталья Волкова. — Однако оборудование и степень очистки в регионах Крыма очень различаются. Поэтому в каждом случае такие исследования надо проводить индивидуально.

Комментарий.

Валерий Жуков, директор департамента мелиорации министерства сельского хозяйства РФ: