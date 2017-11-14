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16:13 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородцы смогут сделать городскую среду комфортной

В Нижнем Новгороде начался прием заявок от горожан на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» на ближайшие 5 лет.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Жители за счет федеральных средств могут благоустроить свои дворы. Подать заявку на участие в программе можно до 8 декабря. Заявка должна быть составлена по специальной форме, которая размещена на портале. Всю интересующую информацию можно получить в администрациях районов Нижнего Новгорода.

Жители области могут обращаться в сельские советы и администрации районов и городских округов. В этом году в рамках федерального проекта только в Нижнем Новгороде было благоустроены дворы более сотни домов.

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