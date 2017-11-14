Нижегородцы смогут сделать городскую среду комфортной
В Нижнем Новгороде начался прием заявок от горожан на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» на ближайшие 5 лет.
В Нижнем Новгороде начался прием заявок от горожан на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» на ближайшие 5 лет.
Жители за счет федеральных средств могут благоустроить свои дворы. Подать заявку на участие в программе можно до 8 декабря. Заявка должна быть составлена по специальной форме, которая размещена на портале. Всю интересующую информацию можно получить в администрациях районов Нижнего Новгорода.
Жители области могут обращаться в сельские советы и администрации районов и городских округов. В этом году в рамках федерального проекта только в Нижнем Новгороде было благоустроены дворы более сотни домов.