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16:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дорожники отремонтировали мост через ущелье на автодороге «Байкал» в Слюдянском районе

В ходе капремонта габариты дороги увеличили на четыре метра.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Байкал"

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» досрочно отремонтировало мост через ущелье на 156-ом км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Дорожники в ходе капитального ремонта увеличили габариты дороги на четыре метра (с 8 до 12). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Дорожники отремонтировали и расширили четыре существующие опоры, устроили на них четыре монолитных насадки, добавили шесть новых балок пролетного строения, устроили четыре новых деформационных шва и уложили 173 метра полотна и подходов. Также установили 187 метров барьерного ограждения, отвечающего современным требованиям безопасности дорожного движения.

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