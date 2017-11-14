Дорожники отремонтировали мост через ущелье на автодороге «Байкал» в Слюдянском районе

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» досрочно отремонтировало мост через ущелье на 156-ом км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Дорожники в ходе капитального ремонта увеличили габариты дороги на четыре метра (с 8 до 12). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».