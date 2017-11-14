Дорожники отремонтировали мост через ущелье на автодороге «Байкал» в Слюдянском районе
В ходе капремонта габариты дороги увеличили на четыре метра.
В ходе капремонта габариты дороги увеличили на четыре метра.
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал» досрочно отремонтировало мост через ущелье на 156-ом км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Дорожники в ходе капитального ремонта увеличили габариты дороги на четыре метра (с 8 до 12). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Дорожники отремонтировали и расширили четыре существующие опоры, устроили на них четыре монолитных насадки, добавили шесть новых балок пролетного строения, устроили четыре новых деформационных шва и уложили 173 метра полотна и подходов. Также установили 187 метров барьерного ограждения, отвечающего современным требованиям безопасности дорожного движения.