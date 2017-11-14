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16:33 (мск), источник: Популярная механика

Космическое государство Асгардия запустило первый спутник

Космическое государство Асгардия запустила свой первый спутник. Ракета-носитель Antares, стартовавшая 12 ноября с космодрома Уоллопс, вывела на орбиту космический грузовик Cygnus, на котором, кроме грузов, предназначенных для МКС, летел и кубсат Асгардия-1.

Источник: Популярная механика

Сегодня Cygnus пристыкуется к МКС, а через месяц отстыкуется и поднимется чуть выше; там, на низкой околоземной орбите, произойдет отделение спутника. Спутник размером с нарезной батон несет 512 Гб данных — конституцию государства Асгардия, флаг, герб и данные 115 тысяч граждан.

Асгардию придумал и уже год как провозгласил российский бизнесмен Игорь Ашурбейли (подробно об Асгардии мы писали в статье «Граждане свободного космоса»). Первое космическое государство пока не имеет территории; его создатели мечтают об орбитальных городах и колониях на других планетах, но пока ограничиваются запусками орбитальных карт памяти, несущих личные данные граждан. Когда Асгардия-1 выйдет на орбиту, ее данные станут доступны через телекоммуникационные спутники системы Globalstar.

Сайчас в Асгардии в разгаре парламентские выборы: каждый гражданин может проголосовать за понравившегося кандидата или предложить свою кандидатуру. С государственной системой в государстве все сложно: Асгардия называется космическим королевством, главой государства, по умолчанию основатель Игорь Ашурбейли, конституция, принятая всеобщим интернет-голосованием, провозглашает власть народа и широкие полномочия парламента. Самостоятельно разобраться в хитростях государственного устройства Асгардии можно, изучив документы на сайте asgardia.space. Стать гражданином можно, заполнив анкету на том же сайте; так уже поступило больше трех тысяч россиян, в том числе и один редактор «Популярной механики».

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