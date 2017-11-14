Космическое государство Асгардия запустило первый спутник

Источник: Популярная механика

Сегодня Cygnus пристыкуется к МКС, а через месяц отстыкуется и поднимется чуть выше; там, на низкой околоземной орбите, произойдет отделение спутника. Спутник размером с нарезной батон несет 512 Гб данных — конституцию государства Асгардия, флаг, герб и данные 115 тысяч граждан.

Асгардию придумал и уже год как провозгласил российский бизнесмен Игорь Ашурбейли (подробно об Асгардии мы писали в статье «Граждане свободного космоса»). Первое космическое государство пока не имеет территории; его создатели мечтают об орбитальных городах и колониях на других планетах, но пока ограничиваются запусками орбитальных карт памяти, несущих личные данные граждан. Когда Асгардия-1 выйдет на орбиту, ее данные станут доступны через телекоммуникационные спутники системы Globalstar.