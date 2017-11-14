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14:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские пенсионеры пожаловались «Вестям» на задержку выплаты пенсий

Где пенсия? Последние два дня этот вопрос — самый популярный у телезрителей — люди в тревоге звонят в редакцию «Вестей». Можем успокоить — в эти минуты выплата уже на счетах получателей. Но почему она так долго до них шла?

Источник: Вести - Новосибирск

Понедельник — день тяжелый. Для пенсионеров, работников банка, сотрудников пенсионного фонда. Если 11 число пришлось на выходные. Пожилые с утра штурмуют сберкассы, требуют выдать пенсию. Но деньги могут прийти в течение дня. Шесть часов вечера — отделение на Карла Маркса в очереди — несколько десятков человек. Татьяна Владимировна живет на Учительской. В понедельник пенсию получить не смогла. На счет деньги так и не поступили. Пришла сегодня.

Татьяна Гребенщикова, Пенсионер: «11 числа мы не получили, пришли в понедельник, нам сказали — будет пенсия после 4-х часов, после 4-х опять не было, кому пришли, кому не пришли, я уже третий раз прихожу сюда, ноги болят, ходить надо, денег нет, эти копейки и то получить не можем».

В пенсионном фонде напоминают, если 11-е или 21-е число выпадает на выходной, деньги переведут в банки — в понедельник. По закону, те должны выдать пенсии не позднее следующего дня. То есть, крайний срок — вторник. Ситуация повторяется несколько раз в год, но каждый раз вызывает бурю возмущения у новосибирцев. В сбербанке рекомендуют — оформлять пластиковые карты. Через 40 минут после перечисления пенсионным фондом — деньги у вас на счете. Безналичную систему освоили уже больше половины пожилых клиентов.

Елена Бородина, Заместитель управляющего новосибирским отделением Сбербанка: «Кто-то получает наличные, кому-то это ближе, а кто-то нет, оставляет деньги на карте. Я хочу сказать нашим клиентам и предложить тем, у кого нет времени для обращения в банк, воспользоваться нашими удаленными сервисами, это сбербанк онлайн, онлайн-платеж за жилищно-коммунальные услуги».

Виктория Шмидт, Корреспондент: «Новосибирцы сами выбирают, каким способом получать пенсии — на почте или в банке. Большинство получателей — 60% выбрали банк. В списке — более 20-ти банков, с которыми работает пенсионный фонд. Пенсионер в любое время может перейти из одного в другой, написав заявление».

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