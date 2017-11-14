Гололед стал причиной массовых обращений в травмпункты Новосибирска
В Новосибирской области всплеск обращений в травмпункты. И завтра
В Новосибирской области всплеск обращений в травмпункты. И завтра
Вторая городская поликлиника. Очередь в травмпункт.
Галина Синельникова, жительница Новосибирска: «Я вот так вот шла, одна нога поехала, а рука пошла под спину и сломала так руку. Ой, не дай бог никому! Вот уже 10 месяцев прошло, и я еще не могу ни кушать ничего».
За последние несколько дней пациентов с уличными травмами только здесь — несколько десятков. Пришлось привлекать дополнительные силы — прием ведут сразу два врача. У кабинетов — молодые и пожилые, мужчины и женщины. Перед гололедом все равны.
Денис Струц, заведующий травматологическим отделением городской поликлиники № 2: «Никто не застрахован от падений. Молодые люди чаще спешат. Пожилые люди они менее устойчивы. Организм пытается сгруппироваться, но даже — это падение на твердую поверхность, где есть выступы лед. Как ни сгруппируйся — все равно можно получить травму, причем не обязательно это будет перелом, это может быть и порез об лед».
Устоять на ногах, если уже ступили на скользкую дорожку — трудно.
Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Только за прошлую неделю к врачам с гололедными травмами обратилось 150 пациентов. И это только статистика скорой медицинской помощи. В каждом травмпункте она своя. Медики рекомендуют новосибирцам не заниматься самолечением. Если вы упали, обращайтесь к специалистам».