В Перми появится новая остановка
Два новых остановочных пункта «Улица Коломенская» будут введены в среду. Их установили на ул. Пихтовая.
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Два новых остановочных пункта «Улица Коломенская» будут введены в среду. Их установили на ул. Пихтовая.
Напротив домов № 61 и 32 по ул. Пихтовая установлены новые остановочные пункты «Улица Коломенская». Остановки будут введены 15 ноября, сообщает городская администрация.
Новые остановочные пункты позволят создать более комфортные условия для осуществления поездок на автобусном маршруте № 16 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Запруд».