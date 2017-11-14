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14:41 (мск), источник: Новости Перми

В Перми появится новая остановка

Два новых остановочных пункта «Улица Коломенская» будут введены в среду. Их установили на ул. Пихтовая.

Напротив домов № 61 и 32 по ул. Пихтовая установлены новые остановочные пункты «Улица Коломенская». Остановки будут введены 15 ноября, сообщает городская администрация.

Новые остановочные пункты позволят создать более комфортные условия для осуществления поездок на автобусном маршруте № 16 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Запруд».

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