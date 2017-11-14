В Перми появится новая остановка

Напротив домов № 61 и 32 по ул. Пихтовая установлены новые остановочные пункты «Улица Коломенская». Остановки будут введены 15 ноября, сообщает городская администрация.



Новые остановочные пункты позволят создать более комфортные условия для осуществления поездок на автобусном маршруте № 16 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Запруд».