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14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 15 ноября: +5 градусов и туман

Возможны порывы ветра до 17 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 81% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Завтра, 15 ноября, в Башкирии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Во всех районах республики синоптики прогнозируют дождь со снегом, возможен сильный туман. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, ночью и утром на северо-западе республики возможны порывы ветра до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -3 в северных районах Башкирии до +2 градусов на юге, днем воздух прогреется 0,+5 градусов.

— На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости до 500 м и менее, — предупредили в пресс-службе МЧС республики.

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