Погода в Башкирии на 15 ноября: +5 градусов и туман
Возможны порывы ветра до 17 м/с.
Возможны порывы ветра до 17 м/с.
Завтра, 15 ноября, в Башкирии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Во всех районах республики синоптики прогнозируют дождь со снегом, возможен сильный туман. Ветер
Температура воздуха ночью составит от -3 в северных районах Башкирии до +2 градусов на юге, днем воздух прогреется 0,+5 градусов.
— На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости до 500 м и менее, — предупредили в