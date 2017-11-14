Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Отмечается, что один из отелей будет открыт уже в мае на Выборгской набережной.
Отмечается, что один из отелей будет открыт уже в мае на Выборгской набережной.
«Сейчас три участка водной акватории Невы и Большой Невки выделены российскому инвестору для реализации проекта. Уже на 90% завершено строительство первой гостиницы, планируем в мае ее запустить на Выборгской набережной, остальные в течение года», — сказал Мушкарев. По его словам, первая гостиница на 76 номеров будет четырехзвездочной.
Он отметил, что плавучими гостиницами станут не переоборудованные теплоходы, а «новые стандартизированные объекты, которые не будут диссонировать с обликом города». «Это новостройки, современные технологии, основанные на понтонном строительстве.
Мушкарев также сообщил, что на рассмотрении находятся еще семь участков в районе Малой Невки и Большой Невы для размещения гостиниц, а интерес к теме проявляют три инвестора. При этом рассматриваются варианты, при которых инвесторы будут отдавать готовые объекты под управление известным сетевым гостиничным операторам. По словам чиновника, стоимость проживания в такой гостинице должна быть ниже с учетом меньших затрат, чем необходимо на строительство или реконструкция обычного здания. Мушкарев также отметил, что все необходимые меры безопасности на данных объектах будут обеспечены в полной мере.