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14:55 (мск), источник: ТАСС

Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году

Отмечается, что один из отелей будет открыт уже в мае на Выборгской набережной.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Первые три плавучие гостиницы появятся в Санкт-Петербурге в 2018 году, одна из них будет открыта в мае на Выборгской набережной, сообщил журналистам во вторник председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

«Сейчас три участка водной акватории Невы и Большой Невки выделены российскому инвестору для реализации проекта. Уже на 90% завершено строительство первой гостиницы, планируем в мае ее запустить на Выборгской набережной, остальные в течение года», — сказал Мушкарев. По его словам, первая гостиница на 76 номеров будет четырехзвездочной.

Он отметил, что плавучими гостиницами станут не переоборудованные теплоходы, а «новые стандартизированные объекты, которые не будут диссонировать с обликом города». «Это новостройки, современные технологии, основанные на понтонном строительстве. Двух-трехэтажные гостиницы от 36 до 86 номеров категории три, четыре и пять звезд», — сказал глава комитета.

Мушкарев также сообщил, что на рассмотрении находятся еще семь участков в районе Малой Невки и Большой Невы для размещения гостиниц, а интерес к теме проявляют три инвестора. При этом рассматриваются варианты, при которых инвесторы будут отдавать готовые объекты под управление известным сетевым гостиничным операторам. По словам чиновника, стоимость проживания в такой гостинице должна быть ниже с учетом меньших затрат, чем необходимо на строительство или реконструкция обычного здания. Мушкарев также отметил, что все необходимые меры безопасности на данных объектах будут обеспечены в полной мере.

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