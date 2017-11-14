Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Первые три плавучие гостиницы появятся в Санкт-Петербурге в 2018 году, одна из них будет открыта в мае на Выборгской набережной, сообщил журналистам во вторник председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

«Сейчас три участка водной акватории Невы и Большой Невки выделены российскому инвестору для реализации проекта. Уже на 90% завершено строительство первой гостиницы, планируем в мае ее запустить на Выборгской набережной, остальные в течение года», — сказал Мушкарев. По его словам, первая гостиница на 76 номеров будет четырехзвездочной.

Он отметил, что плавучими гостиницами станут не переоборудованные теплоходы, а «новые стандартизированные объекты, которые не будут диссонировать с обликом города». «Это новостройки, современные технологии, основанные на понтонном строительстве. Двух-трехэтажные гостиницы от 36 до 86 номеров категории три, четыре и пять звезд», — сказал глава комитета.