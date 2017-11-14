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16:31 (мск), источник: Esquire

Шесть женщин обвинили Джорджа Буша-старшего в неподобающем поведении

В разговоре с изданием Time девушка по имени Рослин Корриган (Roslyn Corrigan) рассказала, что Джордж Буш-старший схватил ее за ягодицы, когда ей было 16 лет.

Инцидент произошел в Техасе в ноябре 2003-го, в офисе ЦРУ, куда Корриган пришла со своим отцом, сотрудником спецслужбы, на встречу с бывшим президентом США. По словам Корриган, Буш сделал это, когда девушка позировала с ним для совместного снимка.

«Как только мы начали позировать, его рука переместилась с моей поясницы на ягодицы и я почувствовала, как он слегка сжимает их», — рассказала Корриган.

После Корриган еще несколько девушек рассказали о неприемлемом отношении со стороны бывшего президента США. Так, актриса Хизер Линд рассказала, что Буш-старший трогал ее за ягодицы и «рассказал неприличную шутку» в 2013 году — тогда Линд встретилась с политиком для съемок промо-ролика исторического сериала. На тот момент экс-президент уже находился в инвалидной коляске.

Вскоре после признаний Корриган и Линд еще несколько женщин рассказали о неподобающем поведении со стороны Буша-старшего при схожих обстоятельствах: актриса Джордана Грольник (Jordana Grolnick), писательница Кристина Бейкер Клин (Christina Baker Kline), политик Аманда Стейплс (Amanda Staples) и журналистка Лиз Аллен (Liz Allen). По их словам, экс-президент всегда позволял себе неприемлемые вольности во время совместных фотографий.

Официальный представитель Буша-старшего, Джим МакГраф (Jim McGrath) принес официальные извинения от лица политика, и сообщил, что он шутит, «чтобы расслабить собеседника», а его прикосновения были «исключительно дружескими».

В этом году Джорджу Бушу-старшему исполнилось 93 года.

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 Анна Чиповская для Esquire
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