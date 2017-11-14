Шесть женщин обвинили Джорджа Буша-старшего в неподобающем поведении
В разговоре с изданием Time девушка по имени Рослин Корриган (Roslyn Corrigan) рассказала, что Джордж
В разговоре с изданием Time девушка по имени Рослин Корриган (Roslyn Corrigan) рассказала, что Джордж
Инцидент произошел в Техасе в ноябре 2003-го, в офисе ЦРУ, куда Корриган пришла со своим отцом, сотрудником спецслужбы, на встречу с бывшим президентом США. По словам Корриган, Буш сделал это, когда девушка позировала с ним для совместного снимка.
«Как только мы начали позировать, его рука переместилась с моей поясницы на ягодицы и я почувствовала, как он слегка сжимает их», — рассказала Корриган.
После Корриган еще несколько девушек рассказали о неприемлемом отношении со стороны бывшего президента США. Так, актриса Хизер Линд рассказала, что
Вскоре после признаний Корриган и Линд еще несколько женщин рассказали о неподобающем поведении со стороны
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В этом году Джорджу