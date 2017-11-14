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14:42 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске вручили премии молодым ученым

Лауреатами стали 48 человек.

14 ноября в Большом зале краевого правительства состоялась торжественная церемония вручения государственных премий в сфере профессионального образования. Награждали молодых ученых и.о. министра образования региона Светлана Маковская и председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.

В этом году в конкурсе приняли участие 88 соискателей. По итогам экспертизы достижений из их числа были отобраны 48 лауреатов. Восемь премий в размере 120 тысяч рублей вручены докторантам, 20 премий в размере 100 тысяч рублей получили аспиранты, 10 премий в размере 50 тысяч рублей — мастера производственного обучения и еще 10 премий в размере 50 тысяч рублей — педагогические и инженерно-педагогические работники.

«Поддержка со стороны государства талантливых и целеустремленных людей, стремящихся к профессиональному росту и реализации новых идей, вне всяких сомнений, важна, — обратился к собравшимся Дмитрий Свиридов. — Мы обязательно будем и впредь развивать это направление, ведь именно вашими усилиями создается будущее Красноярского края. Но самое главное — это то, что наша земля не иссякает талантами. Те, кто удостоен этой премии, составляют серьезный научный, экономический и кадровый потенциал региона».

Спикер краевого парламента также отметил важность присутствия среди лауреатов представителей не только Красноярска, но и других населенных пунктов края.

«Наличие среди лауреатов премии представителей других городов — Ачинска, Назарово, Канска, Дивногорска — говорит о том, что в различных территориях края создана добротная школа в сфере среднеспециального образования. И это тоже очень важно. Сегодня в нашем крае реализуется ряд крупных проектов в металлургической, нефтяной и энергетической отраслях, где остро необходимы современные подходы и грамотные специалисты. Труд мастеров производственного обучения, которые готовят профессионалов в этих сферах, сложно переоценить. Продолжая свой путь, не забывайте о тех, кто помог вам подняться на высокий уровень профессионализма. Это непременный залог ваших будущих успехов. Искренне желаю вам удовлетворения от того, чем вы занимаетесь, и поддержки окружающих», — отметил Дмитрий Свиридов.

С ответным словом от имени лауреатов выступила аспирант Сибирского федерального университета Екатерина Чжан:

«Наука — это прежде всего кропотливый поиск, пробы и даже ошибки. На пути научных исследований молодым ученым неоценимую помощь оказывают их наставники, руководители и коллеги. Мы являемся частью научного сообщества, и я горячо верю в то, что развитие науки в руках ее многочисленных исследователей. Сегодня здесь собрались представители многочисленных научных направлений, но нас всех объединяет жажда знаний и желание сделать что-то достойное для края и страны. Сегодняшняя награда — это аванс на будущее, но мы не будем останавливаться на достигнутом, ведь нам есть к чему стремиться. От лица всех лауреатов хочу поблагодарить Законодательное Собрание края, администрацию губернатора и правительство за высокую оценку наших достижений. Для нас это большой стимул, который придает сил и уверенности в дальнейшей работе и научных открытиях».

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