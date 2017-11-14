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17:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Газпром» начнет газификацию Иркутской области с поселка Жигалово

Первый этап газификации Иркутской области начнется с поселка Жигалово. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, подводя итоги совместного заседания рабочих групп правительства области и ПАО «Газпром» по газоснабжению и газификации региона, которое состоялось 14 ноября в Иркутске.

Источник: Reuters

Глава Приангарья заявил, что Жигалово давно готово к этому проекту и подчеркнул, что этот вопрос будет реализован в следующем году. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе правительства региона.

На совещании были рассмотрены вопросы о вводе в эксплуатацию участка «Ковыкта -Жигалово» газопровода «Ковыкта — Саянск — Иркутск» для обеспечения газоснабжения потребителей поселка Жигалово в 2018 году и о готовности промышленных предприятий Иркутской области к приему природного газа, перспективах строительства газопровода «Ковыкта-Саянск— Иркутск».

Губернатор Иркутской области отметил, что между правительством региона и ПАО «Газпром» есть тесное взаимодействие, которое основано на Соглашении о сотрудничестве от 20 октября 2010 года. Приангарье располагает одними из крупнейших запасов углеводородного сырья на территории России. Здесь расположено 38 учтенных нефтегазовых и газоконденсатных месторождений. Сырьевая база углеводородного сырья Иркутской области подготовлена для опытно-промышленного освоения и может обеспечить как потребности Иркутской области в газе, так и поставку газа за границы территории Приангарья.

«Эту задачу мы на себя взяли и вместе с Валерием Александровичем протокол этого совещания договорились утвердить», — сказал Сергей Левченко.

Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром», руководитель временной рабочей группы ПАО «Газпром» по координации работ по газоснабжению и газификации Иркутской области Валерий Голубев подтвердил, что решение по газификации Жигалово принято принципиально принято.

«Руководитель ПАО «Газпром» Алексей Миллер директивно поставил задачу — газ должен прийти в Жигалово к отопительному сезону 2018−2019 годов. В дальнейшем надо продолжить проект с использованием всего ресурса для обеспечения потребителей Иркутской области и газохимией, и энергетикой, — отметил Валерий Голубев.

Он также добавил, что между компанией и субъектом существует договоренность сформировать техническое задание на разработку этого действительно крупного инвестиционного проекта.

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