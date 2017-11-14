Во всех районах Ростова 15 ноября пройдет акция по раздельному сбору мусора
15 ноября в Ростове пройдет акция по раздельному сбору мусора.
15 ноября в Ростове пройдет акция по раздельному сбору мусора.
Как уточнили в
Акция приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки. Все желающие смогут сдать макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки и батарейки, которые собирают экомобили АО «Ростоввторпереработка». Спецмашины будут дежурить около районных администраций:
— ул. Б. Садовая, 47 — с 9:00 до 18:00.
— администрация Первомайского района (ул. Воровского, 48) — с 11:30 до 13:00.
— администрация Кировского района (ул. Серафимовича, 86/36) — с 11:30 до 13:00.
— администрация Ворошиловского района (бул. Комарова, 28/5) — с 9:30 до 11:00.
— администрация Советского района (пр. Коммунистический, 24) — с 9:00 до 10:30.
— администрация Октябрьского района (пр. Ленина, 44) — с 13:30 до 15:00.
— администрация Ленинского района (пер. Соборный, 36) — с 13:30 до 15:00.
— администрация Пролетарского района (ул. Советская, 2/10) — с 9:30 до 11:00.
— администрация Железнодорожного района (пр. Стачки, 42) — с 11:00 до 12:30.