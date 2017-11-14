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14:48 (мск), источник: Podrobno.uz

В столице стартовала Ташкентская неделя моды — 2017

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте дан старт одному из самых ожидаемых событий года — Ташкентской неделе моды — 2017 (TFW).

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14
фотографий
14
фотографий

Праздник моды пройдет в Ташкенте в течение шести дней, с 14 по 19 ноября. В рамках программы организовано множество незабываемых мероприятий, одни из них: фестиваль «Национальное платье», Tashkent Fashion Performance, а также конкурс молодых дизайнеров.

На Неделе высокой моды будут представлены коллекции таких мировых брендов, как Roberta di Camerino, Galitzine, Prada, Giorgio Armani, Brioni, Versace.

Нужно отметить, что в рамках TFW впервые в Узбекистане совместно с посольством Италии организованна выставка «Итальянской моде 60 лет».

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