В столице стартовала Ташкентская неделя моды — 2017

Праздник моды пройдет в Ташкенте в течение шести дней, с 14 по 19 ноября. В рамках программы организовано множество незабываемых мероприятий, одни из них: фестиваль «Национальное платье», Tashkent Fashion Performance, а также конкурс молодых дизайнеров.