В некоторых микрорайонах Мозыря введен карантин из-за бешеной лисы

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Как сообщалось, в Мозыре 12 ноября лиса напала на прохожих. Лабораторные исследования подтвердили, что дикое животное болело бешенством. «В связи с этим в Железнодорожном микрорайоне, а также на территории улиц Пролетарской, Полесской, Советской и Ленинской Мозыря объявлены карантинные мероприятия на срок 60 дней. Специалисты проведут противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия. Комиссии совершат обход подворий, чтобы выяснить, как содержатся домашние животные, были ли они вакцинированы, если нет, то предложат сделать прививки. Будут проинформированы местные жители», — сказал Сергей Кудласевич.

Предположительно, зверь пришел в город из расположенной вблизи лесной зоны. Всего за несколько часов хищница побывала в различных частях города, где успела искусать 9 горожан, в том числе троих детей, самому младшему из которых 4 года. Агрессивно настроенное животное палкой убил прохожий.

Все пострадавшие от укусов лисы находятся в Мозырской центральной районной больнице. Они поступили с укушенными ранами нижних конечностей. Состояние пациентов удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, назначен курс антирабических прививок.