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14:44 (мск), источник: Интерфакс

Ноябрь вступает в свои права в Поволжье: в регионах ожидается сильный ветер, мокрый снег и метель

Нижний Новгород. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Спасатели и синоптики предупреждают жителей Приволжского федерального округа о мокром снеге, дожде и усилении ветра в ближайшие дни.

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ГУ МЧС РФ по Кировской области сообщает, что 14—15 ноября местами в регионе ожидается усиление южного ветра порывами 18−23 м/с, а также осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные.

«Как следствие, ухудшение видимости, увеличение тормозного пути на покрытом льдом дорожном покрытии. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим», — обращают внимание спасатели.

Также МЧС не исключает в связи с непогодой возникновение различных аварийных ситуаций: обрывы линий электропередачи, падение деревьев, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ.

О сильном ветре предупреждают и жителей Марий Эл. По данным республиканского ГУ МЧС, в ночь на вторник в регионе он может достигнуть 15−20 м/с, также прогнозируются дождь и мокрый снег.

В связи с этим спасатели просят по возможности не выходить из дома во время сильного ветра и не ставить под деревьями и рекламными щитами автомашины.

По данным Пермского гидрометцентра, во вторник и среду в регионе прогнозируется облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать до 20 м/с. На севере края возможны метели.

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области информирует, что во вторник и среду в регионе усилится ветер, порывы которого достигнут 20 м/с, а также будет лить дождь и идти мокрый снег.

На сайте ГУ МЧС РФ по Ульяновской области со ссылкой на синоптиков сообщается, что ночью и утром 15 ноября на территории региона ожидаются сильные осадки и усиление южного ветра с порывами до 18 м/с.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — пишут спасатели.

ГУ МЧС России по Татарстану со ссылкой на Татгидрометцентр сообщает, что вечером во вторник, а также ночью и утром 15 ноября на территории республики прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 16−21 м/с.

Кроме того, ночью и днем в среду в Татарстане ожидается туман.

По данным Саратовского областного гидрометеоцентра, во второй половине 14 ноября и 15 ноября в большинстве районов области ожидается дождь, сильный туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Ветер южный до 10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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