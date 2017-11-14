Ноябрь вступает в свои права в Поволжье: в регионах ожидается сильный ветер, мокрый снег и метель
Нижний Новгород. 14 ноября.
Нижний Новгород. 14 ноября.
ГУ МЧС РФ по Кировской области сообщает, что
«Как следствие, ухудшение видимости, увеличение тормозного пути на покрытом льдом дорожном покрытии. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим», — обращают внимание спасатели.
Также МЧС не исключает в связи с непогодой возникновение различных аварийных ситуаций: обрывы линий электропередачи, падение деревьев, нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения и системы ЖКХ.
О сильном ветре предупреждают и жителей Марий Эл. По данным республиканского ГУ МЧС, в ночь на вторник в регионе он может достигнуть 15−20 м/с, также прогнозируются дождь и мокрый снег.
В связи с этим спасатели просят по возможности не выходить из дома во время сильного ветра и не ставить под деревьями и рекламными щитами автомашины.
По данным Пермского гидрометцентра, во вторник и среду в регионе прогнозируется облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать до 20 м/с. На севере края возможны метели.
ГУ МЧС РФ по Нижегородской области информирует, что во вторник и среду в регионе усилится ветер, порывы которого достигнут 20 м/с, а также будет лить дождь и идти мокрый снег.
На сайте ГУ МЧС РФ по Ульяновской области со ссылкой на синоптиков сообщается, что ночью и утром 15 ноября на территории региона ожидаются сильные осадки и усиление южного ветра с порывами до 18 м/с.
«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — пишут спасатели.
ГУ МЧС России по Татарстану со ссылкой на Татгидрометцентр сообщает, что вечером во вторник, а также ночью и утром 15 ноября на территории республики прогнозируется усиление
Кроме того, ночью и днем в среду в Татарстане ожидается туман.
По данным Саратовского областного гидрометеоцентра, во второй половине 14 ноября и 15 ноября в большинстве районов области ожидается дождь, сильный туман с ухудшением видимости 500 м и менее. Ветер южный до 10 м/с, местами порывы до 14 м/с.