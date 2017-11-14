Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
Почему грипп непобедим
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
СМИ: Анастасия Квитко предстала в узком комбинезоне
Турчинов обещает расстреливать за связи с РФ
Французские туристы угнали гондолу в Венеции
Алиса Аршавина готова простить мужа и принять его обратно
СМИ: Макаревич ответил на обвинения в увольнении из-за Крыма
Украина разрывает дипотношения с РФ - эксперт
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
14:48 (мск), источник: Sputnik

Филиал РГУ имени Губкина в Ташкенте откроет новые специальности

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Ташкентский филиал РГУ нефти и газа имени Губкина планирует открыть набор по ряду новых специальностей, сообщил корреспонденту Sputnik находящийся в Ташкенте с визитом ректор головного вуза Виктор Мартынов.

Источник: Sputnik

«В ближайшее время планируется расширение блока специальностей в ташкентском филиале. В первую очередь, это касается направления “машины и оборудование для нефтегазового производства” и, может быть, специализации “автоматика”. Главная цель всей нашей работы — чтобы качество подготовки в филиале в Ташкенте не отличалось от московского», — отметил Мартынов.

Также филиал, заметил он, намерен в перспективе значительно увеличить набор студентов. В 2017/18 учебном году вуз принял 235 студентов, в среднесрочной перспективе планируется выйти на уровень 300−320 человек.

«Наш филиал готовит основной объем специалистов для нефтегазовой сферы Узбекистана. Дефицита кадров в плане численности в республике нет, есть дефицит высококвалифицированных специалистов, поскольку нефтегазовая отрасль очень сложная и использует самые последние технические разработки. Сейчас необходимо переходить от количественных показателей к качественным. Поэтому вы не готовим специалистов для рынка труда, мы обучаем их под конкретные рабочие места, у наших выпускников нет проблем с трудоустройством», — рассказал ректор РГУ нефти и газа.

По его словам, еще одно направление развития в Узбекистане — расширение регионального сотрудничества. Для этого недавно в Кашкадарьинской области был создан подготовительный центр для приёма талантливых ребят, которые в дальнейшем получат возможность поступать в столичный филиал. Ежегодно он сможет обучать порядка 200 абитуриентов.

На сегодняшний день филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Ташкенте, образованный в январе 2007 года, является одним из самых престижных вузов в республике. Его основная задача — подготовка высококвалифицированных кадров с высшим образованием для нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли страны на основе общепризнанных мировых стандартов и программ обучения.

Студенты проходят обучение по семи направлениям: «технология геологической разведки», «бурение нефтяных и газовых скважин», «эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», «эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки, «сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта» и «экономика предприятий и организаций».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане введут наценку на газ и электричество
Мирзиёев запретил частным компаниям заниматься газоснабжением
Минобороны выдало кадр из игры за доказательство связи США и ИГ
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Сечина вызвали в суд по электронной почте
В Госдуме придумали критерий отнесения СМИ к «иноагентам»
Никита Белых женился в СИЗО
Поликлиники и театры отфильтруют Wi-Fi
Эксперт разъяснил, с чем связано сокращение рождаемости в России
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь