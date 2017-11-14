Филиал РГУ имени Губкина в Ташкенте откроет новые специальности

Источник: Sputnik

«В ближайшее время планируется расширение блока специальностей в ташкентском филиале. В первую очередь, это касается направления “машины и оборудование для нефтегазового производства” и, может быть, специализации “автоматика”. Главная цель всей нашей работы — чтобы качество подготовки в филиале в Ташкенте не отличалось от московского», — отметил Мартынов.

Также филиал, заметил он, намерен в перспективе значительно увеличить набор студентов. В 2017/18 учебном году вуз принял 235 студентов, в среднесрочной перспективе планируется выйти на уровень 300−320 человек.

«Наш филиал готовит основной объем специалистов для нефтегазовой сферы Узбекистана. Дефицита кадров в плане численности в республике нет, есть дефицит высококвалифицированных специалистов, поскольку нефтегазовая отрасль очень сложная и использует самые последние технические разработки. Сейчас необходимо переходить от количественных показателей к качественным. Поэтому вы не готовим специалистов для рынка труда, мы обучаем их под конкретные рабочие места, у наших выпускников нет проблем с трудоустройством», — рассказал ректор РГУ нефти и газа.

По его словам, еще одно направление развития в Узбекистане — расширение регионального сотрудничества. Для этого недавно в Кашкадарьинской области был создан подготовительный центр для приёма талантливых ребят, которые в дальнейшем получат возможность поступать в столичный филиал. Ежегодно он сможет обучать порядка 200 абитуриентов.

На сегодняшний день филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Ташкенте, образованный в январе 2007 года, является одним из самых престижных вузов в республике. Его основная задача — подготовка высококвалифицированных кадров с высшим образованием для нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли страны на основе общепризнанных мировых стандартов и программ обучения.