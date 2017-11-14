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15:22 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург окружит экологический «зеленый пояс»

Заксобрание Свердловской области одобрило создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Источник: AP 2017

Лесопарковый зеленый пояс — это зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающих в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов. Федеральное законодательство позволяет создавать такие пояса с 1 января 2017 года.

С соответствующей инициативой конкретно в Свердловской области в Заксо обратилась Общественная палата. В ходе подготовки законопроекта депутаты выявили в предложенном ОП перечне ряд земельных участков, разрешенное использование которых противоречит целям и задачам создания лесопаркового зеленого пояса.

В частности, участки, предоставленные для размещения объектов капитального строительства, либо участки, на которых уже находятся капитальные здания. Поэтому для включения в пояс были предложены территории на замену.

В итоге пояс сформирован из земель площадью 17544,47 га. В него частично войдут лесопарки Шувакишский, Железнодорожный, Оброшинский, Московский, Калиновский, Шараташский, Санаторный, им. Лесоводов России, Карасье-Озерский, Мало-Истокский, Юго-Западный, Уктусский, Нижне-Исетский, Южный. В границах зеленого пояса окажутся также водные объекты Верх-Исетский пруд, озера Здохня, Малый Шарташ, и Шарташ, пруды Спартак и Елизаветинский.

В настоящее время в Свердловской области ведется работа по созданию зеленых поясов еще в 14 муниципалитетах.

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