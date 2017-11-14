На Среднем Урале очередной «борзой директор» не платил зарплату работникам

Задолженность составила более 1,6 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом. В отношении директора возбуждались административные дела.

«В целях дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия прокуратура направила материалы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых в отношении директора управляющей организации Камышловского завода мозаичных плит возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений трудовых прав граждан находится на контроле прокуратуры», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале ноября стало известно, что прокуратура проводит масштабную проверку свердловских предприятий, имеющих долги по зарплате.