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15:20 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале очередной «борзой директор» не платил зарплату работникам

Камышловская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с невыплатой заработной платы работникам ООО «Камышловский завод мозаичных плит». Установлено, что 59 работникам с октября 2016 по май 2017 года не платили зарплату.

Задолженность составила более 1,6 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области признал предприятие банкротом. В отношении директора возбуждались административные дела.

«В целях дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия прокуратура направила материалы в следственные органы, по результатам рассмотрения которых в отношении директора управляющей организации Камышловского завода мозаичных плит возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений трудовых прав граждан находится на контроле прокуратуры», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале ноября стало известно, что прокуратура проводит масштабную проверку свердловских предприятий, имеющих долги по зарплате.

Отметим, что предъявлено окончательное обвинение учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. По версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия «хамством» и «борзотой».

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