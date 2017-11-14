Петербург простится с актрисой Верой Вельяминовой 15 ноября
Заслуженная артистка России Вера Вельяминова будет похоронена в
Заслуженная артистка России Вера Вельяминова будет похоронена в
Вера Вельяминова скончалась 12 ноября на 92 году жизни. Вся ее жизнь была посвящена служению на сцене Александринского театра. Она была принята в труппу в 1952 году.
Первой ролью актрисы стала юная цыганка в спектакле «Живой труп». Красивый голос, сценическое обаяние и яркий темперамент Вельяминовой сразу обратили на себя внимание постановщиков.
За 65 лет Вера Вельяминова сыграла сцене Александринки более 80 ролей самого разного плана — от романтичной Фрези Грант в «Бегущей по волнам» Грина до купчих в пьесах Островского, от драматической Марии Тюдор до комичной Атаманши в сказке «Горя бояться — счастья не видать».