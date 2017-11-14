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14:56 (мск), источник: "Российская газета"

Петербург простится с актрисой Верой Вельяминовой 15 ноября

Заслуженная артистка России Вера Вельяминова будет похоронена в Санкт-Петербурге на Волковском кладбище. Прощание с актрисой состоится 15 ноября в 12.30 часов в Александринском театре, сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе театра.

Источник: Reuters

Вера Вельяминова скончалась 12 ноября на 92 году жизни. Вся ее жизнь была посвящена служению на сцене Александринского театра. Она была принята в труппу в 1952 году.

Первой ролью актрисы стала юная цыганка в спектакле «Живой труп». Красивый голос, сценическое обаяние и яркий темперамент Вельяминовой сразу обратили на себя внимание постановщиков.

За 65 лет Вера Вельяминова сыграла сцене Александринки более 80 ролей самого разного плана — от романтичной Фрези Грант в «Бегущей по волнам» Грина до купчих в пьесах Островского, от драматической Марии Тюдор до комичной Атаманши в сказке «Горя бояться — счастья не видать».

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