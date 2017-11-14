Петербург простится с актрисой Верой Вельяминовой 15 ноября

Источник: Reuters

Вера Вельяминова скончалась 12 ноября на 92 году жизни. Вся ее жизнь была посвящена служению на сцене Александринского театра. Она была принята в труппу в 1952 году.

Первой ролью актрисы стала юная цыганка в спектакле «Живой труп». Красивый голос, сценическое обаяние и яркий темперамент Вельяминовой сразу обратили на себя внимание постановщиков.