В Петербурге омбудсмен попросил разобраться в инциденте с инвалидом в кафе

Источник: РИА "Новости"

«Направлены обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы детского омбудсмена, заявления от матери пострадавшего мальчика в аппарат уполномоченного пока не поступало. Однако, обладая полномочиями реагировать на сообщения СМИ о нарушении прав несовершеннолетних, детский омбудсмен связалась с Ларисой Баданиной по телефону.

«Мама Артема рассказала, что в результате общения с представителем компании “Мираж-синема” достигнуть понимания ей не удалось. Как объяснил ей менеджер, ребят попросили удалиться исключительно потому, что они отказывались делать заказ в кафе. Сам Артем уверяет, что неоднократно пытался позвать официанта, однако вместо него к подросткам подошла администратор и отказала в обслуживании, сославшись на фэйс-контроль и тот факт, что молодые люди ей просто не понравились», — говорится в сообщении.

Сотрудники аппарата детского омбудсмена поговорили с руководством киноцентра и выслушали альтернативную точку зрения на произошедший конфликт. По их версии, ребята не хотели ничего заказывать, объяснив свое присутствие необходимостью «зарядить телефон». Билетов на киносеансы у подростков не было, к тому же в это время уже шли фильмы только с маркировкой «16+». Также администрация киноцентра заявила, что ребята «вели себя шумно и разбрасывали салфетки». Кроме того, по словам представителей кафе, эта компания школьников часто бывала там без Артема и неоднократно вызывала нарекания сотрудников. Персонально к подростку никаких претензий не было.

«Уместно будет вспомнить недавний инцидент в парке аттракционов, когда “особенного” ребенка попросили уйти. Тогда ведомства не пришли к единому мнению. Роспотребнадзор нарушений не обнаружил, а прокуратура усмотрела факт предоставления услуги не в полном объеме», — говорится в сообщении.

По мнению Агапитовой, «оставлять такие вопросы без реакции нельзя».

«Нужно разобраться спокойно и детально, что послужило причиной отказа в обслуживании и были ли на то основания? Конечно, утверждать, что ребят попросили уйти из-за того, что среди них был «особенный» ребенок пока рано. Но в любом случае, от сотрудников общественных заведений требуется особенная деликатность в общении с такими подростками, чтобы не нанести психологическую травму. Например, в этой ситуации такое отношение ребенок принял на счет особенностей своего здоровья. Если причина конфликта была в поведении ребят, надо было четко и внятно ее объяснить, а не прикрываться туманными формулировками типа «вы нам не нравитесь» или «не прошли фэйс-контроль», — заявила детский омбудсмен.