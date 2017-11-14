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15:01 (мск), источник: АиФ Самара

Самарские полицейские помогли роженице добраться до роддома

Беременная самарчанка нуждалась в срочной медицинской помощи, а на дорогах были пробки.

На днях около 11 часов утра к инспекторам ДПС Самары капитану Владимиру Блинову, старшему лейтенанту Сергею Карташову и старшему лейтенанту Максиму Брусенцеву, несшим службу в районе ТЦ Амбар, за помощью обратился молодой мужчина — в его автомобиле находилась супруга, у которой начались роды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Роженица нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся доехать до роддома из-за большого скопления машин, мужчина попросил посодействовать в этом сотрудников Госавтоинспекции.

Максим Брусенцев, понимая всю серьезность положения беременной, незамедлительно передал дежурному сообщение о случившемся и, включив проблесковые маячки, выдвинулся в сторону роддома, сопровождая автомобиль с роженицей.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции все закончилось благополучно. Беременную своевременно доставили больницу, где ей вовремя оказали необходимую врачебную помощь. У счастливого отца родился сын.

Сотрудники самарской Госавтоинспекции желают маме и ее малышу здоровья и счастья.

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