Самарские полицейские помогли роженице добраться до роддома

На днях около 11 часов утра к инспекторам ДПС Самары капитану Владимиру Блинову, старшему лейтенанту Сергею Карташову и старшему лейтенанту Максиму Брусенцеву, несшим службу в районе ТЦ Амбар, за помощью обратился молодой мужчина — в его автомобиле находилась супруга, у которой начались роды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Роженица нуждалась в срочной медицинской помощи. Опасаясь, что самостоятельно им не удастся доехать до роддома из-за большого скопления машин, мужчина попросил посодействовать в этом сотрудников Госавтоинспекции.

Максим Брусенцев, понимая всю серьезность положения беременной, незамедлительно передал дежурному сообщение о случившемся и, включив проблесковые маячки, выдвинулся в сторону роддома, сопровождая автомобиль с роженицей.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции все закончилось благополучно. Беременную своевременно доставили больницу, где ей вовремя оказали необходимую врачебную помощь. У счастливого отца родился сын.