Открытый форум «Добрая Казань» пройдет во второй раз

Источник: РИА Новости

В Казани 6—7 декабря пройдет второй открытый форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов». Как сообщили организаторы, на одной площадке уже традиционно соберутся благотворители со всей страны. Участники форума смогут обменяться опытом и обсудить наиболее успешные региональные кейсы в сфере развития культуры благотворительности, получить экспертную оценку и поддержку своих социально значимых проектов.

Открытый форум под эгидой проекта «Добрая Казань» проводится во второй раз, собирая на одной площадке представителей благотворительных фондов и некоммерческих организаций, федеральных экспертов, представителей органов власти, бизнеса и СМИ. Организаторами форума выступают мэрия Казани, АНО «Добрая Казань», сервис «Добро Mail.Ru», Агентство социальной информации.

В этом году на форуме выступит генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, руководитель сервиса «Добро Mail.Ru» Александра Бабкина, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, писатель, автор и продюсер проекта «Детям о важном» Наталья Ремиш, руководитель содружества «Добрые города», директор фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова. В мероприятии примет участие и мэр Казани Ильсур Метшин.

Первый день форума откроет пленарное заседание «Ключевые факторы развития благотворительности». Темы дискуссионных площадок касаются возможностей вовлечения в благотворительность горожан и особенностей межсекторного взаимодействия в сфере благотворительности. Программу первого дня завершит ток-шоу «Мошенничество — новая угроза для репутации благотворительных организаций».

Второй день форума будет посвящен образовательным программам для фондов. Эксперты поделятся навыками и опытом по вовлечению волонтеров для развития «Добрых городов», предложат региональным благотворителям наиболее актуальные практики в области правового обеспечения и профессиональной экспертизы НКО, а также познакомят с новыми технологиями для развития благотворительных проектов.