До конца недели инсулин получат все нуждающиеся в нем пациенты Новосибирской области

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области пообещали обеспечить всех больных сахарным диабетом инсулином уже до конца этой недели. Как заявил во вторник на встрече с пациентами заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, для решения проблемы создан специальный штаб, который оперативно решает конкретные вопросы.

«Сегодня мы перевели систему в ручное управление. Это значит, что мы ежедневно рассматриваем тех пациентов, которые не получают инсулин. И сегодня уже пошел процесс направления “Новосибоблфармом” этого инулина в аптечные пункты. Таким образом, мы создали штаб, и в конце недели будем подводить итоги, и мы тему закроем до конца недели», — сказал Лиханов.

По словам заместителя министра, сейчас на складах региона есть двухмесячный запас инсулина, это 38 тысяч упаковок. Кроме того, область начала закупку лекарства на 2018 год, чтобы был необходимый запас после 1 января. Также сегодня власти пообещали продлить срок действия рецептов на инсулин. По словам руководителя молодежного блока межрегиональной общественной организации «ДиалайфСибирь» Светланы Даниловой, сейчас рецепты выписываются на три дня, что не всегда удобно пациентам.

«Проблема существует не только в отсутствии инсулина. Проблема в том, что нам не выписывают рецепт — компьютерная программа просто не позволяет выписать рецепт, если инсулин отсутствует в пункте выдачи льготных лекарств. Кроме того, в обход федерального закона, согласно которому срок действия льготного рецепта 90 дней, в нашем регионе срок действия рецепта ограничивается только тремя днями. И это создает дополнительные проблемы для пациентов при получении жизненно необходимого лекарства», — говорит Данилова.

Власти пообещали продлить срок действия рецептов на инсулин до 90 дней, но при этом учесть некоторые ограничения по здоровью. «Тем, кому можно выписывать, мы будем выписывать», отметил Лиханов.