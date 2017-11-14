Перебежчик из КНДР: «Смогу ли я напасть на родину? Думаю, да»

Перебежчик из КНДР: «Смогу ли я напасть на родину? Думаю, да»

Он покинул Северную Корею, когда ему было 16 лет ради карьеры футболиста. Сейчас он скрывает свое имя ради безопасности семьи и собирается служить в армии Южной Кореи.