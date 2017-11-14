Перебежчик из КНДР: «Смогу ли я напасть на родину? Думаю, да»
Он покинул Северную Корею, когда ему было 16 лет ради карьеры футболиста. Сейчас он скрывает свое имя ради безопасности семьи и собирается служить в армии Южной Кореи.
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Он покинул Северную Корею, когда ему было 16 лет ради карьеры футболиста. Сейчас он скрывает свое имя ради безопасности семьи и собирается служить в армии Южной Кореи.
Перебежчики из Северной Кореи в Южной Корее освобождены от призыва, но он говорит, что вдохновлен идеей служить стране.