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15:45 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Перебежчик из КНДР: «Смогу ли я напасть на родину? Думаю, да»

Он покинул Северную Корею, когда ему было 16 лет ради карьеры футболиста. Сейчас он скрывает свое имя ради безопасности семьи и собирается служить в армии Южной Кореи.

Из-за травмы карьеру футболиста пришлось забросить.

Перебежчики из Северной Кореи в Южной Корее освобождены от призыва, но он говорит, что вдохновлен идеей служить стране.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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