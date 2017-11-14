Подростка из Крыма спустя четыре дня после пропажи нашли в Краснодаре
В Краснодаре полицейские нашли подростка, который пропал в Крыму.
В Краснодаре полицейские нашли подростка, который пропал в Крыму.
В отдел МВД по Симферопольскому району обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что его 14-летний племянник ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Родители искали ребенка самостоятельно. На поиски подняли весь личный состав органов внутренних дел, привлекли оперативные службы, сообщает
Инспекторы по делам несовершеннолетних узнали, что мальчик на автобусе доехал до Симферополя, потом поехал в Керчь. Спустя четыре дня подростка нашли в Краснодаре.
Выяснилось, что подросток в интернете познакомился с 15-летней краснодаркой и решил поехать к ней в гости. Мальчика вернули родителям.
«За время пребывания без опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было. С мальчиком и его родителями полицейскими проведена профилактическая беседа», — уточнили в