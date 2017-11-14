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16:18 (мск), источник: ЮГА.ру

Подростка из Крыма спустя четыре дня после пропажи нашли в Краснодаре

В Краснодаре полицейские нашли подростка, который пропал в Крыму.

Источник: ЮГА.ру

В отдел МВД по Симферопольскому району обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что его 14-летний племянник ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Родители искали ребенка самостоятельно. На поиски подняли весь личный состав органов внутренних дел, привлекли оперативные службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Крыму.

Инспекторы по делам несовершеннолетних узнали, что мальчик на автобусе доехал до Симферополя, потом поехал в Керчь. Спустя четыре дня подростка нашли в Краснодаре.

Выяснилось, что подросток в интернете познакомился с 15-летней краснодаркой и решил поехать к ней в гости. Мальчика вернули родителям.

«За время пребывания без опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было. С мальчиком и его родителями полицейскими проведена профилактическая беседа», — уточнили в пресс-службе.

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