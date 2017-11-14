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17:18 (мск), источник: ТАСС

Словацкий город Ревуца и Сатка в Челябинской области стали партнерами

Как рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на встрече стороны условились расширять сотрудничество регионов и городов-побратимов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Город Сатка Челябинской области и город Ревуца Словацкой Республики подписали договор о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с церемонии. Свои подписи под документом поставили глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и мэр города Ревуца Эва Циреньова.

Как подчеркнул спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко, республика приветствует подписание соглашения. «Сейчас было подписано соглашение между моим родным городом — Ревуца, в котором я родился, и городом Сатка. Очень важным является сотрудничество регионов — когда регионы больше сотрудничают, люди лучше узнают друг друга», — заметил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что на встрече с Данко стороны условились расширять сотрудничество регионов и городов-побратимов. «Это очень важно, мы будем вовлекать новые субъекты Федерации, новые города в развитие сотрудничества со Словакией», — заявила она.

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