Словацкий город Ревуца и Сатка в Челябинской области стали партнерами

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МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Город Сатка Челябинской области и город Ревуца Словацкой Республики подписали договор о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с церемонии. Свои подписи под документом поставили глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков и мэр города Ревуца Эва Циреньова.

Как подчеркнул спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко, республика приветствует подписание соглашения. «Сейчас было подписано соглашение между моим родным городом — Ревуца, в котором я родился, и городом Сатка. Очень важным является сотрудничество регионов — когда регионы больше сотрудничают, люди лучше узнают друг друга», — заметил он.