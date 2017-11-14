Леди Гага и Джо Байден откроют центры для жертв сексуального насилия

Американская певица Леди Гага и бывший вице-президент США Джо Байден откроют центры для жертв сексуального насилия, сообщает Entertainment Weekly.

«Сейчас я работаю с Леди Гагой», — сказал Байден. По его словам, планируется создать центры, оказывающие долгосрочную помощь.

Представитель бывшего вице-президента США уточнил, что политик и певица действительно обсуждают данный вопрос, но обсуждение находится на ранней стадии.

Комментариев со стороны исполнительницы пока не поступало.