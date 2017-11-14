Леди Гага и Джо Байден откроют центры для жертв сексуального насилия
Американская певица Леди Гага и бывший
Американская певица Леди Гага и бывший
Американская певица Леди Гага и бывший
«Сейчас я работаю с Леди Гагой», — сказал Байден. По его словам, планируется создать центры, оказывающие долгосрочную помощь.
Представитель бывшего
Комментариев со стороны исполнительницы пока не поступало.
Ранее Леди Гага сотрудничала с Байденом в рамках кампании It’s On Us, которую запустили во время работы администрации