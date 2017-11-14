Водителей просят воздержаться от поездок по обледенелым трассам
Снегопад накрыл Челябинскую область. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по обледенелым трассам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Снегопад накрыл Челябинскую область. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по обледенелым трассам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Этим утром произошло серьезное ДТП. В окрестностях поселка Ясные Поляны в Троицком районе столкнулись две легковушки. Водителей и пятерых пассажиров доставили в больницу. Предполагаемый виновник столкновения, управлявший иномаркой, скончался.
В ГИБДД просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию. Речь идет и о поездках по городским улицам. Так, например, в Магнитогорске уже лег плотный снежный покров. И хотя на проезжую часть вышла уборочная техника, осторожность не помешает.
Накануне в Златоусте в маршрутку с пассажирами врезался легковой автомобиль. Два человека, находившихся в салоне микроавтобуса, госпитализированы.
С этого дня на всех дорогах федерального и областного значения дежурят дополнительные наряды ДПС.