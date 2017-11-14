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16:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Водителей просят воздержаться от поездок по обледенелым трассам

Снегопад накрыл Челябинскую область. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по обледенелым трассам, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

Этим утром произошло серьезное ДТП. В окрестностях поселка Ясные Поляны в Троицком районе столкнулись две легковушки. Водителей и пятерых пассажиров доставили в больницу. Предполагаемый виновник столкновения, управлявший иномаркой, скончался.

В ГИБДД просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию. Речь идет и о поездках по городским улицам. Так, например, в Магнитогорске уже лег плотный снежный покров. И хотя на проезжую часть вышла уборочная техника, осторожность не помешает.

Накануне в Златоусте в маршрутку с пассажирами врезался легковой автомобиль. Два человека, находившихся в салоне микроавтобуса, госпитализированы.

С этого дня на всех дорогах федерального и областного значения дежурят дополнительные наряды ДПС.

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