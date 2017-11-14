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16:17 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за поврежденной дороги изменился маршрут движения автобуса № 111 «Калининград-Гвардейск»

Во вторник изменился маршрут движения автобуса № 111 «Калининград-Гвардейск». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Новый Калининград

Изменения вносятся на время проведения ремонтных работ участка на автомобильной дороге «Калининград (от п. Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман».

Они коснутся расположения одной из остановок и типов автобусов, которые будут обслуживать пассажиров. Так, со вторника конечная остановкой автобусов большого класса, следующего по маршруту № 111 «Калининград-Гвардейск», будет находится в поселке Пруды. «От поселка Пруды через поселок Заречье пассажиров бесплатно будут довозить автобусами малого класса до Гвардейска. Такие меры обусловлены необходимостью соблюдения безопасности дорожного движения, так как объездная дорога очень узкая и автобусам большого класса будет сложно разъехаться со встречным транспортом», — отметил заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Владимир Жовтун.

По его словам, работа микроавтобуса будет взаимоувязана с расписанием автобуса № 111 «Калининград-Гвардейск». Данный маршрут обслуживается автопредприятием ООО «Зеленоградск-Транс». Расстояние от поселка Пруды до Гвардейска составляет 13,5 км, время в пути — 15−20 минут. Ежедневно автобус на данном маршруте совершает 9 рейсов. Отметим, что для личного и общественного транспорта организован объезд через поселки Пруды и Заречье.

В связи с обильным выпадением осадков в Калининградской области на автомобильной дороге «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман» и прохождением участка дороги на 27 километре по склону холма произошло подтопление основания земляного полотна с потерей несущей способности насыпи автомобильной дороги. После прохождения грузового транспорта по ослабленному участку произошла частичная деформация проезжей части. Из-за этого и было принято решение данный участок дороги закрыть для проведения ремонтных работ и организовать объезд.

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