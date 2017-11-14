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16:13 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске и еще пяти городах области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

В шести городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сохранятся до 11 часов 15 сентября на территории Челябинска, Коркино, Карабаша, Сатки, Магнитогорска и Троицка.

«Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением тёплого фронта, являются неблагоприятными факторами, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. Предприятия города и области проинформированы о возникновении НМУ 1-й степени. На территории Челябинской области передвижными лабораториями и стационарными постами продолжается мониторинг и забор проб окружающего воздуха», — рассказали в пресс-центре.

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