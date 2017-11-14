В Челябинске и еще пяти городах области продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сохранятся до 11 часов 15 сентября на территории Челябинска, Коркино, Карабаша, Сатки, Магнитогорска и Троицка.