В Челябинске и еще пяти городах области продлили режим неблагоприятных метеоусловий
В шести городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
В шести городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Об этом Накануне.RU сообщили в
НМУ для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе сохранятся до 11 часов 15 сентября на территории Челябинска, Коркино, Карабаша, Сатки, Магнитогорска и Троицка.
«Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением тёплого фронта, являются неблагоприятными факторами, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. Предприятия города и области проинформированы о возникновении НМУ 1-й степени. На территории Челябинской области передвижными лабораториями и стационарными постами продолжается мониторинг и забор проб окружающего воздуха», — рассказали в