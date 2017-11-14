Новый год в Смольном или собрание на ликеро-водочном

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На заседании Петербургского правительства 14 ноября говорили о новогодних праздниках. Чиновники решили, что чем раньше эту тему поднять, тем дольше продлится веселье — не случайно и елки в городе появились ещё в конце октября. Новогодняя тема не обошлась без ликеро-водочной шутки.

Вспомнил алкогольный анекдот губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, только накануне обсуждавший с коллегами, не создать ли вытрезвители для фанатов и не ввести ли штрафы для подростков старше 16 лет, покупающих спиртное.

«Пометьте, что Петербург раньше всех встречает Новый год»,-обратился Полтавченко к главе комитета по туризму Андрею Мушкареву, а затем добавил:

«Помните такой анекдот? Собрание на ликеро водочном заводе: задолго до конца встретили Новый год». В оригинале шутка Михаила Жванецкого звучала так: «Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год».

Изыскивать внутренние резервы Смольному тоже явно пришлось: в этом году комитету по культуре выделили 95 млн рублей на организацию праздников (в прошлом — 80 млн). На эту сумму будет организовано более 100 мероприятий районного и городского масштаба. Основных, по словам Сухенко, три: приезд и встреча деда Мороза 23 декабря, праздник на Дворцовой площади и новогодняя ночь, и елки в Ледовом дворце.

«К празднованию Нового года город относится очень серьёзно», — заверил коллег глава культурного ведомства. Как рассказал Сухенко, в этом году городские елки для младших школьников сменили подрядчика. Раньше в течение двух лет их организовывал Илья Авербух, а коллектив фигуристов возглавляла Татьяна Навка. «В этом году они не принимали участие. А конкурсная комиссия отдала предпочтение Петру Чернышеву, коренному петербуржцу. Его дед был фигуристом. Сам Пётр Чернышёв добился успехов не только в СССР, но и в Америке. Его супруга — Анастасия Заворотнюк (это лирическая подробность). Вместе с Аделиной Сотниковой они поставят представление «Белоснежка на льду».

Планируется, что городские елки посетят 205 тысяч учащихся с 1-го по 4-й класс. Им организаторы вручат сладкие подарки, раскраски, посвящённые предстоящему 315-летию Петербурга и возможность написать открытку настоящему Деду Морозу. Все письма обещают отправить в Великий Устюг.

Сам Дед Мороз посетит Петербург 23 декабря. С поздравлениями он обойдёт несколько больниц и детский хоспис, после чего поедет на Пионерскую площадь, где откроет Рождественскую ярмарку. Также ждут Деда Мороза жду на Дворцовой площади, где вместе с ним там дадут старт праздничным гуляниям. В честь Нового года оттуда стартует забег Дедов Морозов.

В саму новогоднюю ночь празднование планируется на трёх площадках. С 23 часов концерты стартуют у Гостиного Двора, у Малой Конюшенной улицы и Дворцовой площади. У Эрмитажа сцена будет оформлена в виде ледяного замка. «Такой образ был отмечен жюри, как необычный. Девиз праздничной ночи — новогодние звёзды. Петербуржцы будут петь караоке, участвовать в танцевальном флешмобе и сражаться в битве хоров. Мы рассчитываем, что в этом году праздник будет более интересным и живым», — заметил Сухенко.

В 3 часа ночи в акватории Невы устроят фейерверк. «Он будет более ярким и продолжительным, чем раньше. Затем до 4 утра продлится концерт. Транспорт же будет работать всю ночь — метро и автобусы», — добавил глава комитета по культуре.

7 января Смольный организует у Петропавловки рождественские гуляния. Помимо концерта запланированы мастер-классы по приготовлению рождественских сладостей и плетению венков. В ночь с 6 на 7 января метро также будет возить пассажиров круглосуточно.

Кроме развлечений чиновники Смольного позаботились и о новогоднем оформлении. Как рассказал глава комитета по печати Сергей Серезлеев, окончательно город станет новогодним уже к 1 декабря. Планируется, что подсветка и украшения появятся по 122 адресам, в том числе на площадях у станций метро установят 57 искусственных елей.

На Дворцовой площади к декабрю вырастет традиционное уже 25-метровое искусственное дерево. Тематика украшения, как и год назад, — зимний сад. Помимо Невского проспекта в таком стиле украсят Дворцовый мост — на нем появятся композиции из пространственных световых ротонд. Своды Большеохтинского моста превратятся в звездное небо. Московский проспект обещают украсить в театральном стиле.

Праздничным украшением, подчеркнули в комитете по печати, смогут насладиться не только горожане, ожидается, что город в новогодние праздники ждёт наплыв туристов: По данным сервисов бронирования жилья Петербург, вместе с Сочи и Москвой, оказался в тройке городов России для отдыха в январские выходные.

«Отметим интересно, красиво, так, чтобы запомнилось. Нужно подключать транспортный блок, чтобы организация была на уровне. Чтобы не смотря на погодные условия (мы можем предполагать, что они будут не самые лучшие) у людей было праздничное настроение», — пожелал под конец обсуждения Полтавченко коллегам.

Ксения Клочкова.